Россиянам рассказали, сколько получает оператор дрона в 2026 году и где платят больше всего

Прежде чем говорить о зарплатах в профессии оператора дрона, важно учитывать три особенности рынка, рассказал «Газете.Ru» Григорий Герасимов — аэрооператор, основатель школы аэрооператоров Квадвижн, эксперт по беспилотным авиационным системам.

Во-первых, рынок труда в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) очень молодой и до конца не сформировался. Отрасли около десяти лет, и первое время она была представлена предпринимателями и энтузиастами, работающими на себя.

Во-вторых, строгие ограничения на применение гражданских БАС в России не способствуют развитию гражданского сегмента рынка. Потенциал у отечественного беспилотья огромный, но как именно он «выстрелит» со снятием ограничений, прогнозировать сложно.

В-третьих, в условиях ограничений значительная часть рынка находится в серой зоне. Операторы и их наниматели предпочитают не светиться, работают по договорам с жесткими условиями конфиденциальности или вообще за наличные без бумаг. Разбираться в тонкостях воздушного кодекса не берется даже большинство корпоративных юристов. Объем этой серой зоны сегодня даже примерно оценить не получится.

Как отметил Герасимов, больше всего зарабатывают специалисты с уникальной квалификацией или уникальными разрешениями. Здесь неуместно говорить о зарплатах, скорее о среднемесячном доходе. Это опытные операторы с большим парком дронов, ретрансляторов и аппаратуры, которые могут, например, относительно безопасно летать в Москве, или специалисты, испытывающие прототипы БАС. Их среднемесячный доход обычно составляет от 200 до 800 тысяч рублей.

«Стабильно достойные зарплаты — в топливно-энергетическом комплексе. Мониторинг линейных объектов (нефте- и газопроводы, ЛЭП), задачи безопасности, разведка — основные виды работ. Здесь есть стабильная занятость, оформление по ТК, но требования к квалификации очень строгие. Используется дорогое оборудование, условия эксплуатации могут быть крайне сложными. Опытные операторы БАС могут рассчитывать на зарплату в районе 120–300 тысяч рублей в месяц», — рассказал эксперт.

В госсекторе зарплаты относительно невысоки. Дроны применяются в различного рода инспекциях и проверках. Человек, чья основная работа — запускать дрон, может числиться по штату, например, младшим инспектором. В зависимости от службы, региона и выполняемых задач он будет получать в среднем от 70 до 180 тысяч рублей.

В геодезии зарплаты рядовых сотрудников, запускающих дроны, обычно были средними — в пределах 100–200 тысяч рублей. Однако рынок сильно потрясло повсеместное глушение спутниковой навигации, без которой работа по геодезической аэросъемке и обработке материалов становится невероятно сложной и трудоемкой. Многие фирмы временно отказались от аэросъемки, другие существенно изменили условия.

«В сельском хозяйстве и логистике быстрый рост видится неизбежным. Роботизация ферм и беспилотная доставка — ключевые отраслевые нарративы, потенциал очевидный. Пилотные проекты есть, отрабатываются алгоритмы, настраиваются интеграции. Однако говорить о реальном рынке труда здесь пока рано. С дронами работают в основном инженеры и испытатели, случаев полноценной сдачи систем в штатную эксплуатацию линейным персоналом заказчика буквально единицы», — отметил Герасимов.

В сферах проектирования, строительства, рекламы, маркетинга, ивента дронов всегда было много. Однако зачастую операторов нанимают на разовые работы по мере необходимости, поэтому предложение труда здесь сформировано частными аэрооператорами, самозанятыми и мелкими ИП. Уровень доходов может быть практически любым — кто как договорится. Но в целом этот сегмент заметно просел и ушел в наличные расчеты.

Эксперт подчеркнул, что в будущем нас ждут два события, каждое из которых существенно изменит рынок труда: отмена строгих ограничений полетов и возвращение с фронтов десятков тысяч участников СВО, обученных управлению дронами (хотя и в специфическом ключе).

«Как именно это изменит нашу отрасль — увидим», — резюмировал Герасимов.

