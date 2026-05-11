ВОЗ сообщила о смерти участника операции по эвакуации пассажиров MV Hondius

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в соцсети X, что сотрудник Гражданской гвардии Испании, участвовавший в эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius во время вспышки хантавируса, скончался в результате сердечного приступа вечером 10 мая.

По словам Гебрейесуса, погибший сотрудник участвовал в операции испанских властей, проводимой в координации с ВОЗ в целях безопасной эвакуации людей с судна MV Hondius в порту Пуэрто-де-Гранадилья на юге Тенерифе в аэропорт для репатриации. Глава ВОЗ уточнил, что сотрудники экстренных служб, находившиеся на причале, немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, но спасти его не удалось.

На прошлой неделе ВОЗ заявила о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, выполнявшем рейс из Аргентины в Кабо-Верде. На борту заразились несколько человек, троих из них не спасли. 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где началась операция по эвакуации пассажиров. Известно, что уже в нескольких странах — Швейцарии, Израиле и Франции — были зафиксированы случаи заражения. В Польше одного человека поместили под санитарный контроль в связи с возможным контактом с заболевшими.

