Отлетели в сторону: байкер с пассажиркой врезались в манипулятор под Ростовом

В Ростовской области байкер с пассажиркой врезались в манипулятор

Байкер с пассажиркой врезались в автомобиль-манипулятор в поселке Реконструктор в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «РОСТОВ ГЛАВНЫЙ - РОСТОВ НОВОСТИ - 161».

«Обоих увезли в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Аварию засняла камера видеорегистратора проезжавшего автомобиля. На кадрах видно, как манипулятор поворачивал налево. Мотоциклист, объезжавший автомобили по встречной полосе, не успел среагировать и на высокой скорости врезался в автомобиль. Байкер и пассажирка отлетели в сторону, к забору.

