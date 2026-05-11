Россиянка 23 года жила без документов из-за родителей

В Красноярском крае девушке пришлось доказывать через суд факт своего рождения
Жительница Назарово через суд доказала факт своего рождения, 23 года у девушки не было свидетельства о рождении, паспорта и полиса ОМС, родители отказывались регистрировать ее из религиозных убеждений. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

По данным суда, девушка появилась на свет в 2003 году в отдаленной деревне Туруханского района. Роды принимали в домашних условиях без участия врачей, поэтому никаких медицинских документов о рождении составлено не было. В органы ЗАГС родители также не обращались. В деревне нет ни детского сада, ни школы, ни больницы, по этой причине девушка никогда не училась.

Единственный письменный документ, который когда-либо на нее оформляли, — медицинская карта в амбулатории соседнего поселка Ворогово. Чтобы доказать факт своего рождения, красноярка обратилась в суд, выяснилось, что ее родители по религиозным убеждениям не регистрировали детей. Суд изучил представленные документы и пришел к выводу, что факт рождения заявительницы можно считать установленным. Решение позволит девушке оформить все необходимые документы.

