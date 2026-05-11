В Ленобласти мотоциклист сбил 11-летнего ребенка и врезался в столб

В Гатчинском районе Ленинградской области мотоциклист снес на пешеходном переходе 11-летнего школьника, после чего врезался в столб, ребенок и виновник аварии не выжили. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Сиверский 10 мая, 38-летний мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде. После столкновения с ребенком водитель мотоцикла потерял управление и врезался в опору линии электропередачи.

Несовершеннолетний и виновник аварии не выжили. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель мотоцикла не имел прав, за последний год он получил 19 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого самокатчик сбил ребенка на тротуаре в Челябинске. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован с травмой головы.

Ранее мужчина на электровелосипеде сбил девочку в Петербурге, оба попали в больницу.

 
