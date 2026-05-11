Огнеборцы устранили пожар на металлургическом комбинате в Череповце

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на территории металлургического комбината «Северсталь» в Череповце. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Накрошаев.

«Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, однако благодаря слаженным действиям городских служб, МЧС — пожар успешно ликвидирован», — говорится в заявлении.

Накрошаев отметил, что на место ЧП выезжали сотрудники лаборатории городского Комитета охраны окружающей среды и Роспотребнадзора. Специалисты произвели замеры, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировано не было.

«Держу ситуацию на личном контроле», — подчеркнул глава населенного пункта.

Информация о пожаре на комбинате «Северсталь» в Череповце поступила утром 11 мая. СМИ писали, что в цехе переработки химических продуктов загорелась трубчатая печь. Изначально огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Точная причина пожара пока не называлась. Предположительно, возгорание могло возникнуть из-за технологической аварии.

Ранее в Казани произошел пожар на пороховом заводе.

 
