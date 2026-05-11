Девочка-подросток попала под колеса поезда на Урале и не выжила

В Каменске-Уральском под колесами поезда оказалась 17-летняя девушка, спасти ее не удалось. ОБ этом сообщает Е1.

Инцидент проищошел 10 мая, несовершеннолетняя оказалась под колесами поезда. По предварительной информации, пострадавшая поучила травму шеи и не выжила. Знакомые девочки рассказали, что в последнее время она нигде не училась, а незадолго до случившегося ее отчислили из колледжа.

В Следственном комитете на транспорте подтвердили информацию о происшествии. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого в Кузбассе 16-летняя девушка угодила под поезд и не выжила. Инцидент произошел 3 мая вблизи станции Тайга-2, когда девушка-подросток находилась на путях Западно-Сибирской железной дороги. В результате ее сбил грузовой состав.

Ранее 12-летний мальчик на мотоцикле попал под поезд в Тамбовской области.