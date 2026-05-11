На Украине задержали мужчину, душившего ребенка на улице

Неадекватный мужчина душил ребенка на улице в украинском городе Кривом Роге. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты уточнили, что все произошло во дворе жилого дома. По какой причине местный житель набросился на несовершеннолетнего, неизвестно.

«Его (нападавшего. — «Газета.Ru») задержала полиция», — подчеркивается в материале.

Накануне издание «Страна.ua» со ссылкой на украинские правоохранительные органы написало, что в городе Черкассы мужчина устроил стрельбу из-за сорванной детьми сирени. Ребята рвали кусты около одного из частных домов. Хозяин сначала пытался догнать проказников, а затем вернулся в дом и вышел уже с оружием. Далее он открыл огонь. Информация о пострадавших не поступала.

19 апреля двое мужчин стреляли в детей посреди улицы в городе Чернигове. На место происшествия выезжали стражи порядка. СМИ сообщали о пострадавших, но в Национальной полиции Украины эту информацию не подтвердили. Там добавили, что одного из дебоширов задержали и изъяли у него стартовый пистолет.

Ранее на Украине подросток устроил в школе стрельбу из пневматического пистолета.

 
