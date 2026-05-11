Ребенок сломал ребра, выпав из окна многоэтажки в Якутии

В Якутии ребенок выжил после падения из окна

В Хангаласском районе Якутии госпитализирован пятилетний ребенок, который выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже, медики диагностировали у него перелом ребер. Об этом сообщает прокуратура республики.

Где в момент происшествия находились родители пострадавшего — неизвестно. Обстоятельства несчастного случая устанавливают правоохранительные органы.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и упал с высоты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве четырехлетний мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку.