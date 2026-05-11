Пятеро сборщиц черемши заблудились в тайге под Томском

В Томской области спасатели и волонтёры отряда «ЛизаАлерт» вывели из тайги пятерых женщин, которые заблудились во время сбора черемши, одну из потерявшихся пришлось эвакуировать на носилках. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции «26-й километр» под Томском. В поисковый отряд поступила заявка о пропаже пяти женщин, ушедших в лес за черемшой. С собой у потерявшихся было четыре мобильных телефона, связь с ними периодически сохранялась. После первого же сеанса связи поисковикам удалось определить примерное местоположение группы.

Было принято решение попробовать вывести женщин из леса дистанционно, не заходя в тайгу. Собирательницам черемши объяснили, в каком направлении нужно двигаться, чтобы выйти к железной дороге. Позже в отряд поступил звонок от оператора ЕДДС, потерявшиеся дозвонились в службу спасения и сообщили, что провалились в болото. Поисковики по телефону рекомендовали группе оставаться на месте, развести костер и ждать помощи. Спустя некоторое время они заметили отблески костра и обнаружили потерявшихся. Одну из женщин пришлось эвакуировать из леса на носилках.

