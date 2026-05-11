В России подвели итоги конкурса «Рисуем с детьми Вечный огонь»

Конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь» объединил более 43 тыс. семей из 89 регионов России в 2026 году, а всего за 7 лет существования конкурса в нем приняли участие более 200 тыс. детей, сообщается в Telegram-канале АО «Мосгаз».

Как отметила сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» Елена Цунаева, в преддверии Дня Победы тысячи детей по всей России узнали больше о Вечном огне и тех, кто отдал жизнь за Родину.

«В Год единства народов России народная память о защитниках Отечества продолжает оставаться фундаментом нашего общества. Она живет в каждом доме, в каждом сердце», — сказала она.

В рамках конкурса дети, их родители и педагоги создавали различные рисунки, видеоролики, коллажи и компьютерную графику. С 20 апреля по 9 мая участники конкурса публиковали свои работы в соцсети «ВКонтакте». По итогам конкурса работы участников набрали более 14 млн просмотров и более 700 тыс. отметок «нравится».

По итогам конкурса победителей определят в 5 номинациях, среди которых «Рисунок», «Коллаж», «Поделка», «Компьютерная графика» и «Видеоролик». Победители отправятся в Москву на торжественную церемонию профилактики Вечного огня, которая пройдет в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня.

«Победители конкурса смогут приехать в Москву на церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. Мы покажем ребятам, как устроена конструкция, благодаря которой пламя ни на секунду не гаснет вот уже более полувека. Познакомим их с людьми, которые каждый день, в любую погоду заботятся об этом символе памяти», — отметил генеральный директор АО «Мосгаз» Михаил Вдовин.