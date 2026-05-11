В Барнауле мужчина пытался перелезть через балкон и сорвался с четвертого этажа

В Алтайском крае мужчина упал из окна четвертого этажа и не выжил

В Барнауле мужчина разбился, пытаясь перебраться через балконное ограждение на четвертом этаже. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел 8 мая в многоэтажке по улице Георгия Исакова. По словам очевидцев, мужчина пытался перелезть через балкон. Он поставил ногу на оконную створку, рассчитывая на нее как на опору, в какой-то момент окно неожиданно закрылось.

Мужчина потерял равновесие и сорвался вниз с высоты четвертого этажа. Прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

