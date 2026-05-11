Пьяный россиянин забил знакомого деревянным табуретом во время ссоры

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на собутыльника и избил его табуретом, спасти пострадавшего не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, приятели решили выпить в гараже 1 мая. Во время застолья между 58-летним мужчиной и его гостем возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник схватил деревянный табурет и нанес оппоненту несколько ударов по голове.

Когда пострадавший потерял сознание, амурчанин испугался и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие на вызов медики спасти избитого мужчину не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело, фигурант заключен под стражу, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

