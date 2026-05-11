Двое неизвестных напали на мужчину и женщину у Пискаревского кладбища в Петербурге

78.ru: в Петербурге неизвестные напали на семейную пару около кладбища

На севере Санкт-Петербурга полиция разыскивает двух неизвестных, напавших на пару возле Пискаревского мемориального кладбища. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 9 мая. Двое злоумышленников напали на мужчину и женщину, пострадавший получил ножевое ранение. В его спутницу злоумышленники распылили перцовый баллончик.

Нападавшие скрылись с места происшествия, полиция объявила их в розыск. Предположительно, подозреваемые передвигаются на автомобиле Daewoo Matiz.

До этого в Петербурге полиция задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на кондуктора автобуса. Пьяный пассажир устроил ссору с 51-летней женщиной-кондуктором, распылил ей в лицо перцовый баллончик и скрылся. Пострадавшая с ожогом глаз обратилась за медицинской помощью, после осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее неизвестный распылил перцовку в вагоне метро в Петербурге.