В Петербурге мусоровоз переехал пенсионерку

В Санкт-Петербурге на проспекте Ударников мусоровоз совершил наезд на пожилую женщину, спасти пострадавшую не смогли. Об этом сообщает 78.ru.

В момент аварии пенсионерка шла с тростью по проезжей части перед жилым домом на проспекте Ударников. Водитель мусоровоза двигался задним ходом, не заметил женщину и переехал ее.

Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли спасти пострадавшую . Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Октябрьском районе Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора, пострадавшую не спасли. Водитель мусоровоза пытался уйти от столкновения и врезался в дорожное ограждение. Прибывшая на место бригада медиков скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, но спасти ее не удалось.

