Стало известно, какое наказание грозит закидавшему тюленя на Гавайях украинцу

Закидавшему тюленя камнями украинскому бизнесмену грозит до пяти лет тюрьмы

Украинскому предпринимателю Игорю Литвинчуку, закидавшему камнями тюленя-монаха на Гавайях, грозит лишение свободы. Об этом пишет «Российская газета».

В материале уточняется, что мужчину могут приговорить к пяти годам тюрьмы.

10 мая Telegram-канал SHOT сообщил о задержании Игоря Литвинчука, владеющего крупной транспортной компанией Transridge Inc. Бизнесмен во время отдыха на Гавайях закидал камнями редкого тюленя-монаха. Популяция данного вида составляет всего 1600 особей.

По информации журналистов, сейчас предприниматель живет в американском городе Сиэтле. Когда мужчина начал кидать камни в белобрюхого тюленя, проплывавшего мимо пляжа острова Мауи, очевидцы пытались его вразумить и убедить остановиться. Однако украинец отмахнулся и заявил, что богат и способен оплатить любой штраф.

Действия бизнесмена попали на видео, которое распространилось в сети. На этом фоне Литвинчука задержали, а возмущенные жители Гавайев организовали митинг у офиса Transridge Inc. Более того, недовольные люди побили личного водителя предпринимателя.

