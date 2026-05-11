Пенсионер пытался опалить курицу и чуть не сжег деревню

В Воткинском районе Удмуртии 69-летний мужчина устроил ландшафтный пожар, пытаясь опалить курицу во дворе дома. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел в деревне Черная. Пожилой мужчина пытался опалить перья курицу и развел костер во дворе дома. Ненадолго отлучившись, он заметил, что пламя охватило траву и быстро распространяется по участку.

Возгорание заметили соседи, которые не вызывали пожарных, огонь охватил 37 соток земли. Пострадавших нет, за нарушение правил пожарной безопасности нарушитель будет привлечён к административной ответственности — штраф до 20 тысяч рублей.

