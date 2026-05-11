Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Россияне со старыми загранпаспортами не смогут попасть в ряд стран Европы

Юрист Земскова: семь стран не принимают граждан РФ со старыми загранпаспортами
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Граждане РФ со старыми загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия, больше не смогут попасть в семь европейских стран. Об этом журналистам РИА Новости сообщила член Союза юристов блогеров на базе МГЮУ имени О. Е. Кутафина при Ассоциации юристов России Галина Земскова.

«По состоянию на 2026 год, полный запрет ввели: Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония», — сказала юрист.

Она обратила внимание, что Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, и дети в возрасте до 15 лет.

Как рассказала Земскова, Финляндия планирует запретить въезд для россиян с небиометрическим загранпаспортом летом 2026 года. Исключения сделают для граждан РФ моложе 18 лет и тех, кто до 1 июня текущего года получил вид на жительство в стране. Для обладателей финской визы до начала 2027 года действует переходный период, добавила специалист.

6 мая издание Euractiv написало, что страны — члены Европейского союза (ЕС) в 2025 году выдали более 620 тыс. виз россиянам. Этот показатель оказался рекордным с начала 2022 года.

Ранее были названы государства, выдающие россиянам шенгенские визы чаще других.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!