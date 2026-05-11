Сосед спас пятерых детей от истязаний матери и ее друзей

В Башкирии органы опеки изъяли пятерых несовершеннолетних детей у 33-летней пьющей матери, несовершеннолетних спас неравнодушный сосед. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, пятеро сестер и братьев проживали в ужасных условиях. Женщина превратила свое жилище в притон для маргиналов. Собутыльники матери избивали детей и морили их голодом. В начале апреля 60-летний сосед, чей дом сгорел, попросился временно пожить у односельчанки. Увидев, в каких условиях находятся несовершеннолетние и как с ними обращаются, мужчина решил помочь.

Он устроился на работу, постоянно выгонял из дома собутыльников матери, которые терроризировали семью. Как выяснилось, женщина отправляла детей добывать еду на помойках, а также заставляла их собирать и продавать цветы на улицах, отбирая всю вырученную мелочь себе на спиртное.

Уфимец обратился к волонтерам, а те направили заявления в полицию и подразделение по делам несовершеннолетних с просьбой проверить семью. Возбуждено два уголовных дела по статьям о халатности и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

