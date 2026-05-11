Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Сосед спас пятерых детей от истязаний матери и ее друзей

Baza: в Уфе пятеро детей искали еду на помойке из-за матери-алкоголички
Telegram-канал «Baza»

В Башкирии органы опеки изъяли пятерых несовершеннолетних детей у 33-летней пьющей матери, несовершеннолетних спас неравнодушный сосед. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, пятеро сестер и братьев проживали в ужасных условиях. Женщина превратила свое жилище в притон для маргиналов. Собутыльники матери избивали детей и морили их голодом. В начале апреля 60-летний сосед, чей дом сгорел, попросился временно пожить у односельчанки. Увидев, в каких условиях находятся несовершеннолетние и как с ними обращаются, мужчина решил помочь.

Он устроился на работу, постоянно выгонял из дома собутыльников матери, которые терроризировали семью. Как выяснилось, женщина отправляла детей добывать еду на помойках, а также заставляла их собирать и продавать цветы на улицах, отбирая всю вырученную мелочь себе на спиртное.

Уфимец обратился к волонтерам, а те направили заявления в полицию и подразделение по делам несовершеннолетних с просьбой проверить семью. Возбуждено два уголовных дела по статьям о халатности и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее петербуржец полгода истязал детей сожительницы и был арестован.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!