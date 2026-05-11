На Кубани пьяный мужчина устроил стрельбу в электричке

Транспортная полиция Кубани задержала мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в электричке и объявил о захвате вагона. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичный Сочи».

Инцидент произошел в электропоезде «Ласточка», следовавшем по маршруту Имеретинский курорт — Кавказская — Майкоп. По словам очевидцев, в один из вагонов зашел мужчина с оружием, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он выстрелил в потолок, после чего громко объявил, что берет вагон под личный контроль.

Дебошира задержали сотрудники транспортной полиции, им пришлось применить табельное оружие.

До этого житель Кабардино-Балкарии открыл стрельбу из ружья во дворе и случайно ранил незнакомую девушку. Пострадавшая получила огнестрельное ранение лица и была доставлена в медицинское учреждение. Подозреваемого в хулиганстве задержали. Возбуждено уголовное дело

Ранее в Башкирии мужчина открыл стрельбу из движущейся машины и попал в окно дома.

 
