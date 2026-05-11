Россиян предупредили о главной ловушке кредитных карт

В 2026 году рынок кредитования перестраивается: цифровой профиль, самозапреты и новые системы проверки доходов превращают кредит из легких денег в опасный, но управляемый инструмент. О том, когда кредит может улучшить финансовую ситуацию, а в каких случаях почти гарантированно ее ухудшит, «Газете.Ru» рассказал Александр Широков, сооснователь сервиса Scanify, финансовый эксперт.

В массовом сознании кредит – это долги и стресс, но при правильном подходе он улучшает финансовое положение. Главное – понимать грань: небольшой заем нужен, чтобы починить испорченную историю. Парадокс, но это работает.

«Для клиентов с плохой кредитной историей есть легальные инструменты, например, кредитная карта или рассрочки. Не используйте займы до зарплаты, это запускает положительную динамику и в будущем позволит получить крупные кредиты. Ипотека, кредит на образование или автомобиль для работы – не трата, а вложение в будущее. При этом «спящие» кредитки – главная ловушка», – объяснил он.

Если держать карту с неиспользованным лимитом, банк видит не ваш реальный долг, а весь лимит и учитывает его в долговую нагрузку заемщика.

«При доходе 50 тысяч рублей и лимите по кредитной карте 500 тыс. вы дляч вы для системы – должник на 500 тысяч, даже если лимит вообще не использован. Отказ в ипотеке в этом случае почти гарантирован. Банкротство по беззалоговым кредитам закрывает двери банков на годы. После снятия самозапрета банк еще 15 дней видит старую информацию и отказывает. Из-за сбоев с запуском системы «Доходы» банки возвращаются к бумажным справкам 2-НДФЛ, как в 2007 году. Мы входим в «бумажную» эпоху, быстрых онлайн-кредитов без документов будет сильно меньше», – рассказал эксперт.

Чтобы обезопасить себя, Широков посоветовал раз в полгода закрывать неиспользуемые кредитки и обновлять согласие на доступ к цифровому профилю на Госуслугах. Платеж по всем кредитам не должен превышать 30% дохода. Хаотичный кредит без цели почти гарантия финансовой катастрофы, а чистый профиль и дисциплина ключ к тому, чтобы займы работали на вас.

