Названы отрасли с самой высокой и низкой лояльностью сотрудников

Уровень лояльности сотрудников заметно отличается в зависимости от отрасли, в которой работает компания. Это показало исследование компании Happy Job, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В методике лояльность оценивается четырьмя метриками: гордость за компанию, готовность продолжать работу сейчас и в будущем, а также показатель eNPS.

Самые высокие показатели зафиксированы в IT и смежных направлениях. В компаниях численностью от 1000 до 5000 человек доля сотрудников, поставивших работодателю оценки выше 7 баллов, достигает 90%. В сегменте FMCG (товары повседневного спроса) показатель составляет 89%. В IT-компаниях меньшего размера уровень лояльности также остается высоким — 87–88%.

Более низкие показатели зафиксированы в ряде производственных и розничных направлений. Так, например, в fashion retail доля лояльных сотрудников составляет 71%, в производстве электрооборудования — 72%, в ТЭК — 72%. В транспорте и логистике показатель выше, но также ниже среднего — 81%. Средний уровень лояльности составляет 83%.

Отдельно аналитики сравнили уровень лояльности по функциям внутри компаний. Здесь картина отличается от отраслевой.

Самые высокие показатели демонстрируют сотрудники оптовых продаж — 87%. Также в числе лидеров административный персонал (87%) и специалисты в области финансов и учета (86%). Сотрудники R&D показывают сопоставимый уровень — 86%.

При этом IT-специалисты внутри компаний оценивают работодателя сдержаннее — 84%. Это ниже, чем у сотрудников бухгалтерии, административного персонала и продаж, несмотря на то что в отраслевом разрезе IT-компании в целом находятся в числе лидеров.

Наименьшие показатели по функциям зафиксированы в логистике — 80%, розничных продажах — 81% и производстве — 81%.

Такая разница между отраслевым и функциональным разрезом показывает, что уровень лояльности отличается не только в зависимости от сферы бизнеса, но и от роли сотрудника внутри компании.

«Отраслевой разрез показывает, в каких сферах сотрудники чаще готовы оставаться в компании, где выше готовность рекомендовать работодателя и сильнее чувство гордости за место работы. При этом функциональный разрез помогает увидеть, как эти показатели различаются уже внутри самой компании — в зависимости от направления работы сотрудника. Такой подход позволяет выявить различия в отношении к компании у сотрудников разных подразделений», — отметил основатель и CEO Happy Job Алексей Клочков.

