Сотрудники ДПС остановили поросенка без документов

В Воронежской области полиция задержала автомобиль с поросенком без документов

В Воронежской области полиция задержала автомобиль с поросенком, которого перевозили без документов. Подробности рассказал Telegram-канал «Блокнот Воронеж».

Мужчина перевозил в машине поросенка, однако ветеринарных документов на животное у него не было.

«Владелец автомобиля заявил, что приобрел хрюшку в Калаче и перевозил ее в Чертковский район Ростовской области», — говорится в материале.

На животное был оформлен акт возврата, его должны отправить обратно в Калачеевский район. В отношении покупателя поросенка составили акт об административном правонарушении.

