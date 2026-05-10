Россиянин провел несколько часов в ледяной воде ради морской свиньи Гаврюши

«Друзья океана»: сахалинец спас попавшую в сети в заливе Анива морскую свинью

Житель Корсаковского района Сахалина несколько часов провел в ледяной воде залива Анива ради спасения морской свиньи, которая застряла хвостовым плавником в жаберной сети. Об этом сообщила в своем Telegram-канале группа помощи морским животным «Друзья океана».

Дмитрий обнаружил попавшую в сети свинью ночью. Он связался с центром помощи дельфинам «Дельфа», который, в свою очередь, привлек к решению проблемы работающую на Сахалине группу «Друзей океана».

Первым из волонтеров на место прибыл руководитель группы Вячеслав Козлов. К тому времени Дмитрий провел в ледяной воде несколько часов, поддерживая морскую свинью. Он успел дать ей кличку Гаврюша.

Разрезав сети и освободив животное, волонтеры убедились, что оно свободно самостоятельно плавает, а потом на лодке проводили на большую глубину подальше от ставных неводов и еще некоторое время наблюдали.

«Мы надеемся, что эта встреча с рыбацкими сетями стала для него последней, и он продолжит свою жизнь в безопасности», — заявили в группе.

В сообщении отмечается, что рыболовные снасти — особенно жаберные и дрифтерные сети — являются одной из главных угроз для морских млекопитающих.

Обыкновенная морская свинья (лат. Phocoena phocoena) занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красные книги Камчатского края, Хабаровского края и ряда других регионов. Это осторожное и скрытное животное, которое избегает контактов с человеком. У северо-восточного побережья Сахалина в Охотском море оно встречается регулярно, но в залив Анива заплывает редко.

