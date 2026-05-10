Самое северное шествие «Бессмертного полка» состоялось на Шпицбергене

Самый северный «Бессмертный полк» прошел 9 мая в поселке Пирамида на норвежском архипелаге Шпицберген. Об этом сообщило Генеральное консульство России в своем Telegram-канале.

Шествие завершилось возложением венка к мемориалу шахтерам-полярникам, павшим в 1941-1945 годах. Такие акции в честь 9 мая проводятся на Шпицбергене ежегодно с тех пор, как эта традиция появилась в России.

После шествия в рамках праздника школьники и воспитанники детсада в Баренцбурге показали спектакль-миниатюру «Василий Теркин» по поэме Александра Твардовского, а педагогический коллектив местной школы — композицию из стихов советских поэтов-фронтовиков.

Кульминацией празднования Дня Победы стал торжественный прием в генконсульстве. Его глава Александр Чемерило передал музею треста «Арктикуголь» найденную в норвежских архивах копию плана обороны Баренцбурга от 3 июня 1943 года — за три месяца до атаки фашистской эскадры на поселок.

