Появилось видео пожара, полыхающего на Левом берегу Воронежа

На Левом берегу Воронежа загорелась сухая трава в одном из частных секторов. Видео публикуют местные паблики.

По их данным, при пожаре на улице Новикова оборвалась высоковольтная линия электропередачи. Огонь сначала охватил около 2 тыс. кв. м, а потом его площадь возросла до 10 тыс. «квадратов». Пламя пытаются потушить пять пожарных отделений

До этого в Дегтярске Свердловской области загорелись два склада, бытовое здание, два автосервиса и сложенная на улице готовая продукция на деревообрабатывающем предприятии по адресу Объездная дорога, 6б. Изначально огонь распространился на 3,8 тыс. «квадратов», а потом его площадь увеличилась до 4 тыс. кв. м.

Кадры пожара опубликовал местный паблик. По словам подписчика, в городе загорелась лесопилка. На видео от промышленной зоны в небо поднимается столб черного дыма.

