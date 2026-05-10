Латвийца уличили в двоеженстве с россиянкой и гражданкой Белоруссии

В Белоруссии признал недействительным брак из-за лжи одного из супругов, сообщается на портале судов общей юрисдикции Республики Беларусь.

Брак, ставший поводом судебного разбирательства, был заключен в августе 2025 года в гродненском отделе ЗАГС между гражданкой Белоруссии и гражданином Латвии.

Позже женщина обратилась в суд с требованием признать союз недействительным, так как узнала, что муж уже состоит в официальном браке, зарегистрированном в России в марте 2024 года, и скрыл этот факт как от нее, так и от сотрудников ЗАГС, предоставив ложный документ об отсутствии зарегистрированного брака.

Суд установил, что ответчик заключил второй брак при наличии нерасторгнутых семейных отношений, что нарушает условия, закрепленные в статье 19 Кодекса РБ о браке и семье. С учетом документов, полученных из российского ЗАГСа, требования истицы признаны обоснованными, и брак по решению суда был признан недействительным со дня регистрации. Решение вступило в законную силу, так как не было обжаловано и не опротестовано.

