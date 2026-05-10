В Китае зафиксировали рекордное падение числа браков

В Китае зафиксировано рекордное падение числа браков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию министерства гражданской администрации КНР.

По данным ведомства, в первом квартале 2026 года в Китае были зарегистрированы около 1,7 миллиона браков, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Как отмечает Bloomberg, даже в разгар коронавирусных ограничений в январе–марте 2020 года было заключено более 2 миллионов браков.

Количество разводов при этом осталось практически на прежнем уровне — примерно 622 тысячи. В результате соотношение разводов к бракам вплотную приблизилось к историческим максимумам, что, как отмечается в статье, подчеркивает демографическое давление, испытываемое второй по величине экономикой мира.

7 мая помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин прогнозировал, что в первые два месяца после повышения госпошлины в России число заявлений на развод действительно снизится, но в перспективе вернется к прежним значениям. По его словам, люди принимают такие решения не кошельком, а сердцем и головой. Он также добавил, что из-за повышения пошлины на развод в России может сократиться число браков.

Ранее в России предложили способ сократить количество разводов.

 
