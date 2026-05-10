В Финляндии проверяют на хантавирус двух человек, летевших с больной женщиной

Yle: двое жителей Финляндии могли заразиться хантавирусом от женщины в самолете
Два человека в Финляндии могли заразиться хантавирусом после перелета из Йоханнесбурга в Амстердам, сообщает Yle со ссылкой финский Институт здоровья и благополучия (THL) и данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Речь идет о двух финнах, которые 25 апреля летели тем же рейсом, что и заболевшая женщина: она потеряла сознание в аэропорту Йоханнесбурга, была госпитализирована, но, несмотря на все усилия врачей, не выжила. Состояние финских граждан, сидевших в нескольких рядах от этой пассажирки, тщательно контролируется — но у них пока не появилось симптомов хантавируса.

Представитель THL Лиина Воутилайнен заявила, что вероятность заражения финнов в самолете «крайне мала», но по рекомендации санитарных властей их поместили на карантин и продолжают наблюдать.

Андский штамм хантавируса, способный передаваться от человека к человеку, спровоцировал вспышку заболеваемости на круизном судне MV Hondius в Атлантике. Финские власти собираются внести его в категорию особо опасных инфекционных заболеваний, чтобы расширить полномочия профильных служб по борьбе с распространением возбудителя.

Ранее в ВОЗ предостерегли от излишней паники из-за хантавируса.

 
