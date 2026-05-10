Пропавшие в походе подростки вышли на связь спустя два дня

Двое подростков, которые ушли в поход к озеру Светлояр и пропали, вышли на связь. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

В настоящее время пропавшие Тимур Нугзаров и Роман Лапшин направляются к опушке леса, где их уже ждут полицейские. Накануне в полицию позвонила мать 16-летнего юноши, которая рассказала, что 8 мая привезла сына и его приятеля в село Владимирское Воскресенского района, откуда они ушли в поход. У обоих подростков имелись необходимый опыт и снаряжение. Местность, куда ушли молодые люди, известна труднопроходимыми лесами и болотами. После того, как юноши не вышли на связь, начались их поиски, к которым присоединились волонтеры и сотрудники спецслужб.

До этого в Красноярске нашли 11-летнего мальчика, который не вернулся домой после похода в магазин. Ребенка искали сутки и обнаружили в одном из дворов Свердловского района города. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Ранее в Самарской области завершились поиски трехлетней девочки, которую бросили сестры.