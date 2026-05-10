В Воронеже пенсионер упал и три дня пролежал без воды и еды

В Воронеже спасли одинокого пенсионера, который упал и три дня ждал помощи

В Воронеже пожилой мужчина упал и три дня ждал помощи, сообщили волонтеры из благотворительного проекта «Точка помощи».

Они приехали к одинокому пенсионеру с гостинцами и обнаружили, что квартира открыта, а сам пенсионер находится в тяжелом состоянии. Евгений Васильевич рассказал, что три дня назад упал и сильно ушиб ногу. Он несколько дней кричал, звал на помощь, оставаясь без еды и воды.

На место вызвали скорую помощь. Медики диагностировали перелом шейки бедра и доставили пожилого человека в больницу. Теперь врачам предстоит прооперировать пациента.

«Медперсонал попросил нас приобрести для него подгузники, влажные полотенца и одноразовые простыни. Мы сразу купили все необходимое и передали ему. А продукты, которые везли ему домой, теперь стоят на тумбочке у больничной кровати. Если, кто пожелает навестить Евгения Васильевича, пожалуйста, свяжитесь с нами», — говорится в сообщении.

Ранее спасатели почти три часа извлекали из ванны застрявшего 300-килограммового мужчину.