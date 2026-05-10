В Уфе завели уголовное дело после изъятия детей-маугли у пьющей матери

В Башкирии завели два уголовных дела после того, как у злоупотребляющей алкоголем матери забрали пятерых детей-маугли. Об этом сообщило СУ СКР по Башкортостану в своем Telegram-канале, сотрудники которого узнали о случившемся из соцсетей.

Поводом послужил пост, в котором говорилось о женщине с пятью детьми в возрасте от 3 до 14 лет: она не покупала им еду и одежду, позволяла посторонним людям их бить, а пособия тратила на приобретение спиртного. В квартире царила антисанитария, несовершеннолетние вынуждены были питаться объедками.

Авторы сообщения утверждали, что органы опеки приходили к ним, но не предприняли никаких мер. В результате Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы квалифицировал произошедшее как неисполнение родительских обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ) и халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В ведомстве подчеркнули, что дети изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. В ходе расследования будет дана правовая оценка действий не только их матери, но и органов опеки и профилактики.

