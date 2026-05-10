В Японии неизвестный устроил химическую атаку в поезде

SHOT: более 13 человек пострадали при распылении химиката в пригороде Токио
Более 13 человек пострадали при распылении неизвестного химического вещества в поезде у станции Кавасаки в пригороде Токио. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказали подписчики канала, пассажирам вагона резко стало плохо. Они начали сильно кашлять и задыхаться, появилось обильное слезотечение. На место происшествия выехало более 20 машин скорой помощи. Трех человек — мужчину с женой и годовалой дочкой — госпитализировали. Есть ли среди пострадавших российские туристы, выясняется.

На станции работают сотрудники химических служб. Движение на одной из линий метро приостановлено. Человека, распылившего химическое вещество, разыскивают.

До этого неизвестный во время конфликта распылил перцовый баллончик в вагоне петербургского метро. Инцидент произошел, когда поезд находился на станции «Комендантский проспект». По словам очевидцев, ссора началась из-за нападения на девушку.

В результате пострадали несколько человек, у одного диагностирован химический ожог первой степени. Сотрудники метро оказали им первую помощь, а также вызвали полицию и скорую. О других подробностях инцидента не сообщается.

Ранее мужчина отравил соседей, залив еду спреем от насекомых.

 
