Петербуржца не отпускали из стационара, требуя деньги за бесполезные процедуры

Петербуржца не отпускали из стационара частной клиники и вымогали деньги за бесполезное лечение. Об этом 78.ru рассказал сам пострадавший.

По словам Максима, он выпил и вызвал капельницу на дом, но после уговоров медиков поехал в клинику на три дня, где у него отобрали телефон и личные вещи. Его и других пациентов якобы держали в закрытых помещениях под охраной, вынуждая родственников «выкупать» их за деньги.

Сутки пребывания, как утверждает мужчина, стоили 10 тыс. рублей, но после трех дней его отказались выпускать и потребовали доплатить либо за «кодирование», либо за так называемый «американский блокатор».

Под угрозой отправки в психиатрическую клинику Максим заплатил в общей сложности около 90 тыс. рублей, однако считает, что процедуры не принесли никакого эффекта. Он утверждает, что анализы крови ему не брали и ставили капельницы с физраствором.

В клинике заявили, что пока не могут дать полную информацию и пообещали предоставить ответ после внутренней проверки.

Ранее пациентка отсудила 1,5 млн рублей у российской клиники за неудачную пластику губ.