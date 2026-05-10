Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Петербуржца не отпускали из стационара, требуя деньги за бесполезные процедуры

Сотрудники петербургской клиники вымогали деньги у пациента за фиктивное лечение
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Петербуржца не отпускали из стационара частной клиники и вымогали деньги за бесполезное лечение. Об этом 78.ru рассказал сам пострадавший.

По словам Максима, он выпил и вызвал капельницу на дом, но после уговоров медиков поехал в клинику на три дня, где у него отобрали телефон и личные вещи. Его и других пациентов якобы держали в закрытых помещениях под охраной, вынуждая родственников «выкупать» их за деньги.

Сутки пребывания, как утверждает мужчина, стоили 10 тыс. рублей, но после трех дней его отказались выпускать и потребовали доплатить либо за «кодирование», либо за так называемый «американский блокатор».

Под угрозой отправки в психиатрическую клинику Максим заплатил в общей сложности около 90 тыс. рублей, однако считает, что процедуры не принесли никакого эффекта. Он утверждает, что анализы крови ему не брали и ставили капельницы с физраствором.

В клинике заявили, что пока не могут дать полную информацию и пообещали предоставить ответ после внутренней проверки.

Ранее пациентка отсудила 1,5 млн рублей у российской клиники за неудачную пластику губ.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!