Россиянин обвинил лошадей в повреждении его машины, но остался должен конному заводу

Автовладелец требовал компенсацию за царапины на машине, якобы оставленные лошадьми, но проиграл суд конному заводу, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина утверждал, что животные окружили его Volkswagen Polo, припаркованный на берегу реки Тошни, лизали машину и били хвостами, а затем на кузове обнаружились повреждения. Он требовал за царапины 169 тыс. рублей, но местный конный завод настоял на экспертизе.

Специалисты пришли к выводу, что такие дефекты не могли появиться от контакта с лошадьми. Для проверки провели эксперимент с автомобилем и лошадьми, который был признан достаточным доказательством.

В итоге суд отказал автовладельцу во взыскании указанной в иске суммы. Более того, ответчик добился компенсации своих судебных расходов, и с истца взыскали стоимость экспертизы и часть затрат на представителя — всего 73,5 тыс. рублей.

