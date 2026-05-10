Снежная буря оставила без света десятки тысяч жителей Урала и Западной Сибири

Мощный снегопад и шквалистый ветер оставили без электричества десятки тысяч человек на Урале и в Западной Сибири. Электроснабжения лишились жители почти 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 — в Свердловской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Аварийные службы проводят восстановительные работы, в отдельные части Пермского края направлены дополнительные бригады из столицы региона. В Свердловской области электроснабжение уже восстановили.

В Тюмени стихия сносила деревья, рекламные щиты, павильоны автобусных остановок и навесы над мусорными контейнерами. На западе Ханты-Мансийского автономного округа из-за ветра и снега возникли перебои с электроснабжением, но его подача уже восстановлена.

Из-за метели и гололеда перекрыто движение на участке трассы «Югра» с 0-го по 369-й километр для всех видов транспорта, сообщил телеканал «СургутИнформ-ТВ». На трассе Нягань — Талинка закрыт проезд для автомобилей на летней резине.

Ранее буря со смерчем оставила без электричества 103 населенных пункта во Львовской области Украины.