Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Снежная буря оставила без света десятки тысяч жителей Урала и Западной Сибири

SHOT: тысячи жителей Урала и Западной Сибири остались без света из-за урагана

Мощный снегопад и шквалистый ветер оставили без электричества десятки тысяч человек на Урале и в Западной Сибири. Электроснабжения лишились жители почти 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 — в Свердловской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Аварийные службы проводят восстановительные работы, в отдельные части Пермского края направлены дополнительные бригады из столицы региона. В Свердловской области электроснабжение уже восстановили.

В Тюмени стихия сносила деревья, рекламные щиты, павильоны автобусных остановок и навесы над мусорными контейнерами. На западе Ханты-Мансийского автономного округа из-за ветра и снега возникли перебои с электроснабжением, но его подача уже восстановлена.

Из-за метели и гололеда перекрыто движение на участке трассы «Югра» с 0-го по 369-й километр для всех видов транспорта, сообщил телеканал «СургутИнформ-ТВ». На трассе Нягань — Талинка закрыт проезд для автомобилей на летней резине.

Ранее буря со смерчем оставила без электричества 103 населенных пункта во Львовской области Украины.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!