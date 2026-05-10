Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Русский императив»

Выставку в Петербурге посвятили сохранению памяти о военных событиях в искусстве
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Русский императив» в МВК «Манеж». Организаторами выступили проект «Русский стиль» и музейно-выставочный комплекс при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Отмечается, что экспозицию посвятили моральному закону как основе поведения.

«Наша выставка — рассказ о моральном законе, который мы сделали основой своего поведения: от «умрем за други своя» Дмитрия Донского до «это вам за пацанов!» летчика Романа Филиппова. 600 лет подвига русского солдата», — говорится в сообщении проекта «Русский стиль».

Как уточнили в МВК «Манеж», выставка рассказывает, как искусство хранит память о военных событиях.

«Экспозиция охватывает отечественную историю от эпохи становления Русского государства до наших дней. «Русский императив» — это выставка о человеке в переломные моменты истории», — отметили в Telegram-канале комплекса.

Экспонаты предоставили ведущие музеи: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, ЦМВС, ЦВММ, РОСИЗО, НИМ РАХ, МВО «Манеж» (Москва), Музей Москвы, Музей обороны Москвы, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей истории религии, Студия имени М.Б.Грекова, Санкт-Петербургская академия художеств, МАХУ, МГАХИ им. В.И.Сурикова.

В экспозиции представили работы Василия Верещагина, Ильи Репина, Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Кандинского, Виктора Васнецова, Алексея Боголюбова, Александра Самохвалова, Павла Корина, Веры Мухиной, Евгения Вучетича и других мастеров отечественной живописи и скульптуры.

Также показали произведения современных художников: Александра и Светланы Рощенко, Александра Федорова, Алексея Беляева-Гинтовта, Сергея Данчева, Николая Колупаева, Алексея Чебаненко, Дмитрия Зарвы, Сергея Гавриляченко, Фрола Иванова, Светланы Тюриной, Александра Скорнякова.

Экспозицию открыта каждый день до 7 июня. Организаторы приурочили запуск выставки ко Дню Великой Победы.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!