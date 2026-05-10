Выставку в Петербурге посвятили сохранению памяти о военных событиях в искусстве

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Русский императив» в МВК «Манеж». Организаторами выступили проект «Русский стиль» и музейно-выставочный комплекс при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Отмечается, что экспозицию посвятили моральному закону как основе поведения.

«Наша выставка — рассказ о моральном законе, который мы сделали основой своего поведения: от «умрем за други своя» Дмитрия Донского до «это вам за пацанов!» летчика Романа Филиппова. 600 лет подвига русского солдата», — говорится в сообщении проекта «Русский стиль».

Как уточнили в МВК «Манеж», выставка рассказывает, как искусство хранит память о военных событиях.

«Экспозиция охватывает отечественную историю от эпохи становления Русского государства до наших дней. «Русский императив» — это выставка о человеке в переломные моменты истории», — отметили в Telegram-канале комплекса.

Экспонаты предоставили ведущие музеи: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, ЦМВС, ЦВММ, РОСИЗО, НИМ РАХ, МВО «Манеж» (Москва), Музей Москвы, Музей обороны Москвы, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей истории религии, Студия имени М.Б.Грекова, Санкт-Петербургская академия художеств, МАХУ, МГАХИ им. В.И.Сурикова.

В экспозиции представили работы Василия Верещагина, Ильи Репина, Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Кандинского, Виктора Васнецова, Алексея Боголюбова, Александра Самохвалова, Павла Корина, Веры Мухиной, Евгения Вучетича и других мастеров отечественной живописи и скульптуры.

Также показали произведения современных художников: Александра и Светланы Рощенко, Александра Федорова, Алексея Беляева-Гинтовта, Сергея Данчева, Николая Колупаева, Алексея Чебаненко, Дмитрия Зарвы, Сергея Гавриляченко, Фрола Иванова, Светланы Тюриной, Александра Скорнякова.

Экспозицию открыта каждый день до 7 июня. Организаторы приурочили запуск выставки ко Дню Великой Победы.