Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Женщина, которая отвезла детей в школу и пропала, нашлась живой спустя 11 лет

В США женщина нашлась спустя 11 лет после исчезновения и объяснила свои мотивы
Lititz Borough Police

Американку нашли живой спустя 11 лет после исчезновения, пишет издание Mirror.

В феврале 2002 года жительница Пенсильвании Бренда Хейст отвезла детей в школу и пропала. Как выяснилось, в тот момент 42-летняя женщина переживала тяжелый развод и не справлялась с финансовыми проблемами.

Мужа Бренды заподозрили в расправе над женой, но дело закрыли из-за отсутствия доказательств и после того, как он успешно прошел проверку на детекторе лжи.

Позже стало известно, что в день исчезновения Бренда встретилась в парке с незнакомцами, которые предложили уехать с ними во Флориду. Хейст согласилась и начала жить под чужим именем. В последующие годы она вела скрытную жизнь, подрабатывала за наличные и старалась не оставлять следов.

Женщина утверждала, что является вдовой и что у нее никогда не было детей. В 2013 году ее задержали за ряд преступлений, включая кражу водительских прав, и при проверке личности стало ясно, что это пропавшая много лет назад Бренда Хейст.

Тогда Бренда призналась, что ей стыдно за уход из семьи, но тогда ей казалось, что так будет лучше. После освобождения она переехала в Техас к матери, однако с детьми так и не наладила отношения.

Ранее женщина спустя 33 года нашла пропавшего брата, имея на руках лишь его детскую фотографию.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!