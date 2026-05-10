Женщина, которая отвезла детей в школу и пропала, нашлась живой спустя 11 лет

В США женщина нашлась спустя 11 лет после исчезновения и объяснила свои мотивы

Американку нашли живой спустя 11 лет после исчезновения, пишет издание Mirror.

В феврале 2002 года жительница Пенсильвании Бренда Хейст отвезла детей в школу и пропала. Как выяснилось, в тот момент 42-летняя женщина переживала тяжелый развод и не справлялась с финансовыми проблемами.

Мужа Бренды заподозрили в расправе над женой, но дело закрыли из-за отсутствия доказательств и после того, как он успешно прошел проверку на детекторе лжи.

Позже стало известно, что в день исчезновения Бренда встретилась в парке с незнакомцами, которые предложили уехать с ними во Флориду. Хейст согласилась и начала жить под чужим именем. В последующие годы она вела скрытную жизнь, подрабатывала за наличные и старалась не оставлять следов.

Женщина утверждала, что является вдовой и что у нее никогда не было детей. В 2013 году ее задержали за ряд преступлений, включая кражу водительских прав, и при проверке личности стало ясно, что это пропавшая много лет назад Бренда Хейст.

Тогда Бренда призналась, что ей стыдно за уход из семьи, но тогда ей казалось, что так будет лучше. После освобождения она переехала в Техас к матери, однако с детьми так и не наладила отношения.

