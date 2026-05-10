Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Российские полицейские арестовали дебошира-рекордсмена

112: устроившего четыре драки за день мужчину арестовали на 13 суток
Shutterstock

Мужчину, который за один день успел поучаствовать в четырех драках, арестовали на 13 суток. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По словам самого задержанного, конфликт начался после того, как он стал свидетелем кражи в магазине. Мужчина заявил правоохранителям, что сделал замечание двум предполагаемым ворам, после чего началась драка. Он утверждал, что защищался и в ходе потасовки ударил оппонентов.

После конфликта мужчина ушел, но позже обнаружил пропажу телефона и вернулся обратно. Там, по его словам, его уже ждали знакомые избитых мужчин, после чего началась массовая драка.

Позже дебошир решил выяснить отношения «один на один» с одним из участников конфликта. Однако после возвращения противников произошла еще одна общая потасовка, которая стала для мужчины уже четвертой за день.

Прибывшие на место полицейские задержали участника конфликтов. По данным канала, он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, хотя позднее уверял следствие, что вел себя адекватно.

Ранее в Казани пассажиры подрались из-за места для ручной клади на борту самолета.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!