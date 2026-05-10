Российские полицейские арестовали дебошира-рекордсмена

112: устроившего четыре драки за день мужчину арестовали на 13 суток

Мужчину, который за один день успел поучаствовать в четырех драках, арестовали на 13 суток. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По словам самого задержанного, конфликт начался после того, как он стал свидетелем кражи в магазине. Мужчина заявил правоохранителям, что сделал замечание двум предполагаемым ворам, после чего началась драка. Он утверждал, что защищался и в ходе потасовки ударил оппонентов.

После конфликта мужчина ушел, но позже обнаружил пропажу телефона и вернулся обратно. Там, по его словам, его уже ждали знакомые избитых мужчин, после чего началась массовая драка.

Позже дебошир решил выяснить отношения «один на один» с одним из участников конфликта. Однако после возвращения противников произошла еще одна общая потасовка, которая стала для мужчины уже четвертой за день.

Прибывшие на место полицейские задержали участника конфликтов. По данным канала, он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, хотя позднее уверял следствие, что вел себя адекватно.

