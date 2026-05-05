Пассажиры подрались из-за места для ручной клади на борту российского самолета

В Казани мужчина и женщина устроили потасовку на борту самолета из-за багажа

Пассажиры подрались перед вылетом самолета авиакомпании S7 из Казани в Новосибирск. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Драка между пассажирами из-за багажа произошла во время посадки на борт. По словам очевидцев, мужчина выбросил сумку женщины с полки для ручной клади, что привело к потасовке.

Двух участников сняли с рейса в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, остальные пассажиры прибыли в Новосибирск без задержек.

В разговоре с NGS.RU представители авиакомпании подтвердили факт инцидента. По данным S7, члены экипажа действовали строго в соответствии с инструкциями и попытались разнять дебоширов, а затем вызвали полицию.

