Украинскому бизнесмену грозит тюрьма за закидывание камнями тюленя-монаха на Гавайях

SHOT: украинца Литвинчука задержали за закидывание камнями тюленя на Гавайях
Владелец крупной транспортной компании Transridge Inc, украинский предприниматель Игорь Литвинчук во время отдыха на Гавайях закидал камнями редкого тюленя-монаха. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в настоящее время бизнесмен живет в американском городе Сиэтле. На днях он отдыхал на пляже острова Мауи на Гавайях и решил развлечь себя тем, что начал кидать камни в проплывавшего мимо тюленя. Очевидцы пытались вразумить мужчину, но не смогли добиться нужной реакции.

»[Литвинчук] лишь отмахнулся и заявил, что «богат и сможет оплатить любые штрафы», — говорится в материале.

Действия предпринимателя попали на видео, которое распространилось в социальных сетях. Роликом заинтересовались правоохранительные органы, после чего задержали украинца и начали разбирательство. В публикации подчеркивается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

После инцидента у офиса Transridge Inc прошел митинг, организованный возмущенными жителями Гавайев. Недовольные люди даже побили водителя Литвинчука.

Тюлени-монахи, также известные как белобрюхие тюлени, обитают только на Гавайях. Их популяция составляет всего 1600 особей, эти животные находятся под федеральной защитой.

