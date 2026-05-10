Россиянина не стали наказывать за нелестную песню о буржуазии

Российский суд не стал считать правонарушением высказывания, содержащие негативную оценку группы лиц «буржуазия» или возбуждение ненависти к ней. Об этом говорится в судебных материалах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Поводом для разбирательства стала песня малоизвестной группы «И.Р.О.К.Е.З», опубликованная на странице студента из Комсомольска-на-Амуре в соцсети. Экспертиза пришла к выводу, что в тексте композиции содержится негативная оценка группы лиц, обозначенной как «буржуазия». После этого на молодого человека составили протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.

Сам студент вину не признал. Он пояснил, что просто любит музыку и ему понравился ритм песни, а о возможном экстремистском характере текста он не задумывался. Суд, изучив материалы дела, указал, что понятие «буржуазия» не закреплено в законодательстве или нормативных актах и имеет лишь историческое значение.

Также в решении отмечается, что доказательств существования группы людей, определяемой как «господствующий класс в капиталистическом обществе», представлено не было.

В итоге производство по административному делу прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

