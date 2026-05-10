Синоптик сообщил о возвращении майского тепла в Москву

В Москве 10 мая ожидаются небольшой дождь, порывистый ветер и температура до +15 °C. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Москве и области сохранится пасмурная погода, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до +13…+15 °C. Ветер будет юго-восточным со скоростью 4–9 м/с, местами порывистым. Атмосферное давление снизится до 749 мм рт. ст.

Он добавил, что утром в столице температура составляла +9,5 °C. Небо было полностью затянуто высококучевыми облаками на высоте более 2500 метров, осадков не наблюдалось. Видимость достигала 20 км, влажность воздуха — 48%, а давление — 753,9 мм рт. ст.

Тишковец отметил, что на погоду в столичном регионе влияет западная периферия антициклона, вдоль которой проходит теплый атмосферный фронт.

В понедельник, 11 мая, по прогнозу синоптика, в Центральной России сохранится пасмурная и дождливая погода. Ночью температура составит +6…+9 °C, днем — +11…+14 °C.

При этом после окончания выходных завершатся и так называемые черемуховые холода. На следующей неделе температура вернется к майской климатической норме — +15…+20 °C, а в отдельные дни погода станет почти летней. Синоптик добавил, что местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ранее синоптик Макарова прогнозировала тепло выше нормы в Москве на следующей неделе, до +22 °C.

 
