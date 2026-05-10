Доктор наук раскрыл, чем грозит одновременный прием множества лекарств

Риск появления нежелательных реакций на лечение увеличивается в несколько раз при приеме одновременно разных препаратов. Об этом ТАСС заявила доктор биологических наук, заведующий кафедрой фармации ИФМХ Пироговского университета Нина Киселева.

Она отметила, что в РФ с 90-х годов фиксируется тенденция к росту числа пожилых людей, принимающих в одно время пять и более препаратов. Эта проблема уже беспокоит медицинских работников.

«Например, у пациента гипертоническая болезнь, язвенная болезнь и диабет 2-го типа. В этом случае во много раз возрастают риски реакций, при этом не только и не столько легких, но увеличивается и риск госпитализаций пациентов», — отметила Киселева.

Она подчеркнула, что согласно данным ВОЗ — риски побочек при одновременном приеме двух-трех препаратов составляют 39%; четырех-пяти — уже 88%.

Эксперт добавила, что, как правило, несколько препаратов принимают россияне с двумя и более хроническими заболеваниями. В некоторых случаях, как отметила Киселева, это оправданно. Несколько лекарств сразу могут применяться при лечении туберкулеза, СПИДа и других тяжелых заболеваний. В такой ситуации должен проводиться мониторинг состояния пациента.

Ранее врач предупредил о вреде спортивного питания в некоторых случаях.