Врач предупредил о вреде спортивного питания в некоторых случаях

Врач Симаков: спортивное питание опасно, когда вытесняет обычную еду
Спортивное питание часто ругают так, будто один протеиновый батончик способен испортить желудок и кишечник. О том, как спортивное питание на самом деле влияет на ЖКТ, «Газете.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Само по себе спортивное питание ЖКТ не «уничтожает», но проблемы действительно могут начаться, если человек начинает строить на нем весь рацион, ест мало обычной пищи и забывает про клетчатку, отметил эксперт.

«Спортивное питание желудочно-кишечный тракт не то чтобы уничтожает. Просто некоторые пересаживаются непосредственно на него, и это может приводить к запорам, если в рацион скудный, несбалансированный и с недостатком клетчатки», — объяснил врач.

По словам Симакова, главная проблема возникает, когда порошки, батончики и готовые смеси начинают вытеснять нормальную еду. Если в меню становится меньше овощей, круп, фруктов и других источников пищевых волокон, кишечник работает хуже. На этом фоне может появиться тяжесть, нерегулярный стул и ощущение переполненности кишечника.

Еще один риск связан с составом таких продуктов, продолжил собеседник издания. Во многих из них есть подсластители, которые у чувствительных людей могут вызывать вздутие и усиливать дискомфорт. Это могут быть сироп топинамбура, сорбитол и изомальтит.

Неприятные ощущения, продолжил врач, могут усиливаться и в тех случаях, когда человек ест спортивное питание на бегу, запивает его малым количеством воды или в целом питается всухомятку. Тогда к запорам и вздутию может добавиться еще и изжога.

Также Симаков отметил, что иногда в составе встречаются сухое молоко и другие молочные компоненты. У части людей это тоже способно вызвать дискомфорт со стороны ЖКТ, особенно если такие продукты употребляют регулярно и в больших количествах.

Врач подчеркнул, что спортивное питание стоит воспринимать как добавку к рациону, а не как замену обычной еды. Когда у человека остаются полноценные приемы пищи и достаточно продуктов с клетчаткой, риск неприятных симптомов заметно ниже. «То есть спортивное питание само по себе не катастрофа. Вопрос в том, как человек его использует и что у него вообще входит в меню», — резюмировал Симаков.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности модных высокобелковых продуктов.

 
