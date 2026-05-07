Россиян предупредили о скрытой опасности модных высокобелковых продуктов

Белок стал символом активного и правильного питания, широко рекламируемого фитнес-инструкторами, блогерами и знаменитостями. Однако это не означает, что высокобелковые продукты, включая десерты, безопасны для здоровья, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Популярность таких продуктов объясняет повсеместное распространение высокобелковых продуктов: начиная от специальных спортивных добавок в специализированных магазинах и заканчивая высокобелковыми молочными продуктами и десертами в супермаркетах. Высококачественный животный белок снижает риски развития ишемической болезни сердца и инсульта. Более того, регулярное потребление животного белка способствует снижению уровня холестерина ЛПНП («плохого») и повышению уровня ЛПВП («хорошего»).

Животный белок изначально содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных и морепродуктах. Однако производители всячески стараются увеличить содержание белка искусственно, что может нести в себе угрозу.

«Например, обычные йогурты содержат около 5–8 грамм белка на порцию (примерно 150 мл). Высокобелковые же варианты предлагают значительно большее содержание белка, достигая 12–20 грамм на такую же порцию. Дополнительный белок достигается либо путем добавления сывороточного концентрата, казеинового белка или других форм белковых компонентов, либо путем удаления части жидкости (сыворотки). Стандартные порции предполагают, что человек съест столько же функционального продукта, сколько обычного. Однако с учетом того, что в течение дня человек может потреблять мясо, молоко, сыр и другие продукты, содержащие белок. Употребление высокобелковых продуктов на регулярной основе может привести к избытку белка в организме», — объяснила она.

Средняя норма белка составляет примерно 0,8 грамма на килограмм массы тела. Например, человеку весом 70 кг необходимо около 56 граммов белка в день. Этот объем легко обеспечивается обычным питанием, включающим разные виды мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов.

«Злоупотребление высокобелковыми десертами, начиная от протеиновых батончиков и заканчивая молочными продуктами с повышенным содержанием белка, может негативно отразиться на здоровье. Лишний белок перегружает почки, нарушает пищеварение, вымывает кальций из костей и может повлиять на повышение уровня холестерина», — предупредила Лебедева.

Перед включением в рацион продуктов с дополнительным белком следует проконсультироваться с врачом и тренером.

«Большинство людей без особых физических нагрузок, профессиональных занятий спортом или медицинских показаний вполне удовлетворяют свою потребность в белке обычной пищей и не нуждаются в специализированных добавках типа протеиновых батончиков или порошков», — резюмировала она.

