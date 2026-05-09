Названы возможные последствия для Германии из-за дефицита керосина

Около 20 млн пассажиров в Германии может затронуть отмена авиарейсов
Kai Pfaffenbach/Reuters

Недостаток керосина в Германии способен привести к отменам авиарейсов уже будущим летом, что, при наиболее неблагоприятном развитии событий, может коснуться порядка 20 млн пассажиров. С таким предупреждением выступил генеральный директор Ассоциации германских аэропортов (ADV) Ральф Байзель в интервью газете Welt am Sonntag.

«В худшем случае в некоторых аэропортах грозит сокращение пропускной способности на 10%. В перерасчете на все аэропорты это затронуло бы 20 млн авиапассажиров», — отметил глава ассоциации.

Он также отметил, что на части направлений самолеты могут прекратить полеты из Германии, а на других рейсы станут выполняться реже и при этом подорожают. Байзель ожидает, что в первую очередь отмены затронут отдельные маршруты, которые обслуживают лоукостеры.

Накануне Еврокомиссия предупредила о вероятности дефицита авиатоплива в государствах ЕС из‑за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Европе зафиксировали рекордные цены на авиатопливо, что привело к отмене рейсов в Великобритании.

 
