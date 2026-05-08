ЕК предупредила о риске дефицита авиатоплива из-за кризиса на Ближнем Востоке

Еврокомиссия сообщила о возможном риске нехватки авиатоплива в странах Евросоюза на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в документе ЕК с транспортными рекомендациями, подготовленном в условиях текущего кризиса.

«Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, то это может привести к дефициту авиационного топлива, что, в свою очередь, может повлиять на работу авиаперевозок, в том числе стать причиной отмены рейсов», — указано в тексте.

В документе также указано, что отрасль рассматривает возможность использования топлива Jet A-1 там, где обычно применяется стандарт Jet A-1, предназначенный для поставок в Европу. При этом отмечается: нет юридических ограничений на использование топлива, если оно соответствует своему назначению.

Кроме того, Еврокомиссия приняла временные меры господдержки для других видов транспорта — автомобильного, железнодорожного, речного и морского, — которые сильнее всего страдают от роста цен на дизельное топливо. По замыслу ЕК, это позволит государствам ЕС компенсировать издержки компаниям транспортного сектора, пострадавшим от топливного кризиса.

Также для снижения риска закрытия маршрутов европейских авиакомпаний могут быть введены послабления по соблюдению правила о заправке 90% топлива в аэропортах ЕС.

Ранее конфликт в Иране привел к росту цен на продовольствие до трехлетнего максимума.

 
