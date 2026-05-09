Телеведущего из Италии поразила атмосфера в России в День Победы

Празднование Дня Победы в России произвело сильное впечатление на итальянского журналиста и телеведущего программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Журналист отметил, что праздничная атмосфера особенно тронула его именно своей теплотой и ощущением единства.

«Когда я только стал открывать для себя Россию, то приехал именно в майские дни — и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал в Италии», — признался телеведущий.

Арнальди подчеркнул, что у него на родине жители нередко больше акцентируют различия между регионами, включая местные традиции и кухню.

В этом году ведущий стал участником акции «Страна поет «Катюшу»». 9 мая в 13:30 по московскому времени песню одновременно исполнили участники по всей стране. В мероприятии также приняли участие артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, певицы Люся Чеботина и Алсу, телеведущий Вячеслав Макаров и другие известные гости.

