Киркоров об особом значении Дня Победы для своей семьи: «Слезы и гордость»

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал об особом значении празднования Дня Победы для своей семьи. Новым постом он поделился с подписчиками своих социальных сетях.
Певец заявил, что 9 мая — один из самых важных, самых памятных и по-настоящему святых дней для семьи Киркоровых.
«Мы выросли на историях о мужестве, чести, стойкости и невероятной любви к Родине. В каждой семье есть свои герои, свои воспоминания, свои слезы и своя гордость», — написал он.
До этого своих подписчиков с Днем Победы поздравила блогерша Анна Заворотнюк.
«Мы помним подвиг тех, кто подарил нам мирное небо, возможность жить, любить и строить будущее», — написала она.
Как отметили День Победы на Красной площади в 2026 году — в галерее «Газеты.Ru».